Павлов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Павлов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Павлова (коробейникова) Тамара Александровна

Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (коробейникова) Тамара Александровна

Смерть
Неизвестно
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