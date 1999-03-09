Загребина Серафима Петровна
Место рожденияд.Ковали
Дата рождения21.08.1924
Дата смерти09.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1924
Отец: Загребин Петр Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
д.Ковали
Бракосочетание
08.05.1950
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Вершинина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Загребин Сергей Иванович
д.Ковали Оричевсколго района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
09.03.1999