Загребина Серафима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребина Серафима Петровна

Место рождения

д.Ковали

Дата рождения

21.08.1924

Дата смерти

09.03.1999

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1924

Отец: Загребин Петр Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

д.Ковали
Бракосочетание
08.05.1950

Муж: Загребин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Вершинина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Загребин Сергей Иванович

д.Ковали Оричевсколго района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
09.03.1999
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