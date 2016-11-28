Жиганов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.?
Дата смерти28.11.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1984
Дочь: Парфёнова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Жиганова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1986
Дочь: Репина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Жиганова Светлана Ивановна
Смерть
28.11.2016