Жиганов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.?

Дата смерти

28.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1984

Дочь: Парфёнова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Жиганова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1986

Дочь: Репина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Жиганова Светлана Ивановна

Смерть
28.11.2016
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