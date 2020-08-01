Садыков Мансур Насыбуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1936
Дата смерти?.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936
Рождение ребёнка
29.04.1964
Дочь: Миннибаева Роза Мансуровна
Мать ребёнка: Садыкова ?
Рождение ребёнка
Около 12.03.1968
Дочь: Зарипова Гузель Мансуровна
Мать ребёнка: Садыкова ?
Рождение ребёнка
08.10.1976
Дочь: Лилия Мансуровна
Мать ребёнка: Садыкова ?
Смерть
?.08.2020