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Садыков Мансур Насыбуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1936

Дата смерти

?.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936

Отец: Садыков Насыбулла Садыкович

Мать: Садыкова Гулимзада Мифтаховна

Рождение ребёнка
29.04.1964

Дочь: Миннибаева Роза Мансуровна

Мать ребёнка: Садыкова ?

Рождение ребёнка
Около 12.03.1968

Дочь: Зарипова Гузель Мансуровна

Мать ребёнка: Садыкова ?

Рождение ребёнка
08.10.1976

Дочь: Лилия Мансуровна

Мать ребёнка: Садыкова ?

Смерть
?.08.2020
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