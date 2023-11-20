Матвеева Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Матвеев Вукол Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Матвеев Федор Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Матвеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович
Смерть
Неизвестно