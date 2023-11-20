Матвеева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Матвеев Вукол Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Матвеев Федор Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Матвеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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