(Калинина) Матрёна
Место рожденияст. Рачеевская, Куйбышевская обл
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ст. Рачеевская, Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Калинин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Евгений
Отец ребёнка: Калинин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Виктор
Отец ребёнка: Калинин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Андрей