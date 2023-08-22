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(Калинина) Матрёна

Место рождения

ст. Рачеевская, Куйбышевская обл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ст. Рачеевская, Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Калинин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Евгений

Отец ребёнка: Калинин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Виктор

Отец ребёнка: Калинин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Андрей

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