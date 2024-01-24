Бадмаев Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1987
Рождение ребёнка
09.01.1988
Дочь: Бадмаева Нина Владимировна
Мать ребёнка: Хаустова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
06.10.1991
Сын: Бадмаев Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Хаустова Надежда Владимировна
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия