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Бадмаев Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1987

Жена: Хаустова Надежда Владимировна

Комсомольский, Черноземельский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
09.01.1988

Дочь: Бадмаева Нина Владимировна

Мать ребёнка: Хаустова Надежда Владимировна

Комсомольский, Черноземельский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
06.10.1991

Сын: Бадмаев Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Хаустова Надежда Владимировна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
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