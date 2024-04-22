Соколов Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Соколова Евдокия Алексевна
Мать ребёнка: Соколова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Соколова Екатерина Алексевна
Мать ребёнка: Соколова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Соколова Марфа Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Молевской