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Соколов Алексей Федорович

Место рождения

Молевская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Соколова Евдокия Алексевна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Стефановна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Соколова Екатерина Алексевна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Стефановна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Соколов Иоанн Алексевич

Мать ребёнка: Соколова Марфа Стефановна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марфа Стефановна

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Молевской
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