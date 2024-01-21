Майя Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.08.2002
Рождение ребёнка
03.05.2003
Дочь: Павленко Александра Александровна
Отец ребёнка: Павленко Александр Константинович
г.Москва Зеленоград
Рождение ребёнка
26.05.2008
Сын: Павленко Семен Александрович
Отец ребёнка: Павленко Александр Константинович
г.Москва Зеленоград