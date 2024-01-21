Майя Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майя Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.08.2002

Муж: Павленко Александр Константинович

Рождение ребёнка
03.05.2003

Дочь: Павленко Александра Александровна

Отец ребёнка: Павленко Александр Константинович

г.Москва Зеленоград
Рождение ребёнка
26.05.2008

Сын: Павленко Семен Александрович

Отец ребёнка: Павленко Александр Константинович

г.Москва Зеленоград

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