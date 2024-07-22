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Тяпова Анна Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяпов Матвей Федоров

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Тяпов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО Ф156 ОП2 Д65 Стр 351
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Прасковья Матвеева

Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.10.1815 ст.

Сын: Тяпов Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Тяпов Прокофий Матвеев

Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО Ф156 оп2 д 352 стр 595
Смерть
Между 1834 и 1850
Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

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