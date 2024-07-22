Тяпова Анна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тяпов Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров
ГАУО Ф156 ОП2 Д65 Стр 351
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Прасковья Матвеева
Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров
Рождение ребёнка
?.10.1815 ст.
Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1825 ст.
Отец ребёнка: Тяпов Матвей Федоров
ГАУО Ф156 оп2 д 352 стр 595
Смерть
Между 1834 и 1850