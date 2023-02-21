Смирнова (Алексеева) Васса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти30.03.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Смирнов Николай
Отец ребёнка: Смирнов Яков Арсеньевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1871
Отец ребёнка: Смирнов Яков Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1896