Смирнова (Алексеева) Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Алексеева) Васса Николаевна

Смирнова (Алексеева) Васса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

30.03.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Смирнов Николай

Отец ребёнка: Смирнов Яков Арсеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1871

Сын: Смирнов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Яков Арсеньевич

Смерть
30.03.1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close