Белов Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1973
Дата смерти11.10.2021
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1973
Рождение ребёнка
09.08.2000
Дочь: Белова Влада Анатольевна
Мать ребёнка: Белова Майя Борисовна
Шафраново, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Майя Борисовна
Смерть
11.10.2021