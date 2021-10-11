Белов Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1973

Дата смерти

11.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1973

Отец: Белов Владимир Андреянович

Мать: Белова Нина Александровна

Рождение ребёнка
09.08.2000

Дочь: Белова Влада Анатольевна

Мать ребёнка: Белова Майя Борисовна

Шафраново, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Майя Борисовна

Смерть
11.10.2021