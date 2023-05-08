Мутина Ксения Львова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мутин Пётр Васильев
Отец ребёнка: Мутин Василий Петров
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Мутина Федосья Васильева
Отец ребёнка: Мутин Василий Петров
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мутина Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Мутин Василий Петров
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мутина Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Мутин Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мутин Василий Петров
Смерть
Неизвестно