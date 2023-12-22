Гостев Лукьян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
в 5-й ревизии: жена Тимофея Степанова, Акилина Лукьянова, 68 лет, в прошлую ревизию 55 лет, взята Новооскольской округи села Порточного у однодворца Гостева
Смерть
Неизвестно