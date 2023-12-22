Гостев Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостев Лукьян

Место рождения

Проточное, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Проточное, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Проточное, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
в 5-й ревизии: жена Тимофея Степанова, Акилина Лукьянова, 68 лет, в прошлую ревизию 55 лет, взята Новооскольской округи села Порточного у однодворца Гостева
Смерть
Неизвестно
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