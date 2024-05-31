Муравлев Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравлев Николай Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравлев Андрей Авдеев

Мать: Муравлева Пелагия Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравлева Вера Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Муравлев Антоний Николаев

Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Муравлев Никита Николаев

Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Муравлев Николай Николаев

Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова

Рождение ребёнка
13.08.1896

Сын: Муравлев Андрей Николаев

Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Муравлева Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова

Рождение ребёнка
04.02.1901

Дочь: Муравлева Мария Николаева

Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-327А. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Николай Андреев Муравлев и законная жена Вера Михайлова. Восприемники - с. Карабинского крестьянская девица Стефанида Андреева Муравлева.
Рождение ребёнка
25.09.1903

Сын: Муравлев Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-429. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Николай Андреев Муравлев и законная жена Вера Михайлова. Восприемники - с. Карабинского крестьянин Алексий Архипов Кочетков.
Рождение ребёнка
18.03.1906

Дочь: Муравлева Дария Николаева

Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-854. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Николай Андреев Муравлев и законная жена Вера Михайлова. Восприемники - с. Карабинского крестьянская девица Стефанида Андреева Муравлева.

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