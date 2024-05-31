Муравлев Николай Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: Муравлев Андрей Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муравлева Вера Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Муравлев Антоний Николаев
Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Муравлев Николай Николаев
Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова
Рождение ребёнка
13.08.1896
Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Муравлева Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова
Рождение ребёнка
04.02.1901
Дочь: Муравлева Мария Николаева
Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова
144-6-327А. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Николай Андреев Муравлев и законная жена Вера Михайлова. Восприемники - с. Карабинского крестьянская девица Стефанида Андреева Муравлева.
Рождение ребёнка
25.09.1903
Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова
144-6-429. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Николай Андреев Муравлев и законная жена Вера Михайлова. Восприемники - с. Карабинского крестьянин Алексий Архипов Кочетков.
Рождение ребёнка
18.03.1906
Дочь: Муравлева Дария Николаева
Мать ребёнка: Муравлева Вера Михайлова
144-6-854. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Николай Андреев Муравлев и законная жена Вера Михайлова. Восприемники - с. Карабинского крестьянская девица Стефанида Андреева Муравлева.