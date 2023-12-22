Щапов Дмитрий Сильвестрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1876
Сын: Щапов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Щапова Екатерина Федотовна
Рождение ребёнка
17.06.1877
Мать ребёнка: Щапова Екатерина Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно