Щапов Дмитрий Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапов Дмитрий Сильвестрович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1876

Сын: Щапов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Щапова Екатерина Федотовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.06.1877

Сын: Щапов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Щапова Екатерина Федотовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щапова Екатерина Федотовна

Смерть
Неизвестно
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