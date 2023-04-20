Айсулучка Дункина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айсулучка Дункина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1688 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Савелий Петров (Дускеев)

Отец ребёнка: Доскей Ямаев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Янсулучка Дускеева

Отец ребёнка: Доскей Ямаев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Тотиячка Дускеева

Отец ребёнка: Доскей Ямаев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доскей Ямаев

Смерть
Неизвестно
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