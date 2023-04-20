Айсулучка Дункина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Отец ребёнка: Доскей Ямаев
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Янсулучка Дускеева
Отец ребёнка: Доскей Ямаев
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Тотиячка Дускеева
Отец ребёнка: Доскей Ямаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доскей Ямаев
Смерть
Неизвестно