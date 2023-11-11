Сапрыкина (Попова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Попова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Болдырёва Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Романова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Борисова Нина Семёновна

Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ася (Анастасия) Семёновна

Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Семён Иванович

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