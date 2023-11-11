Сапрыкина (Попова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Болдырёва Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Романова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Борисова Нина Семёновна
Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ася (Анастасия) Семёновна
Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапрыкин Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно