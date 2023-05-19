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Шмуляев Алексей Владимирович

Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

24.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1985

Отец: Шмуляев Владимир Сергеевич

Мать: Шмуляева Тамара Артемьевна

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
02.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмуляева Екатерина Андреевна

Дубна, Дубна, Московская область
Развод
05.11.2013

Жена: Шмуляева Екатерина Андреевна

Бракосочетание
30.04.2014

Жена: Арбузова Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арбузова Елена

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмуляева Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий, капитан
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край