Шмуляев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения24.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1985
Рождение ребёнка
02.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмуляева Екатерина Андреевна
Дубна, Дубна, Московская область
Развод
05.11.2013
Бракосочетание
30.04.2014
Жена: Арбузова Елена
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арбузова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий, капитан
Место жительства
Неизвестно