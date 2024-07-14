Мороков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.02.1921
Рождение ребёнка
14.06.1927
Сын: Выборов (Мороков) Иона Васильевич
Мать ребёнка: Морокова Улита (Иулитта) Павловна
Усть-Вымь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.11.1930
Дочь: Цинка (Морокова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Морокова Улита (Иулитта) Павловна
Рождение
13.02.1963
Смерть
Неизвестно