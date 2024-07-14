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Мороков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.02.1921

Жена: Морокова Улита (Иулитта) Павловна

Рождение ребёнка
14.06.1927

Сын: Выборов (Мороков) Иона Васильевич

Мать ребёнка: Морокова Улита (Иулитта) Павловна

Усть-Вымь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.11.1930

Дочь: Цинка (Морокова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Морокова Улита (Иулитта) Павловна

Рождение
13.02.1963

Отец: Мороков Иван Викторович

Мать: Морокова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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