Гагаринов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Гагаринов Николай Андреевич

Мать: Гагаринова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
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