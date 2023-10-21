Коробкова Агафья Зиновеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкова Агафья Зиновеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Юлиания Андреевна

Отец ребёнка: Коробков Андрей Николаевич

Простей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Коробков Андрей Николаевич

Простей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробков Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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