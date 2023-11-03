Малышева Елисавета Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Елисавета Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1837

Сын: Малышев Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
18.12.1839

Сын: Малышев Игнатий Дмитриев

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
25.05.1842

Дочь: Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно
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