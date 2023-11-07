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Гамзин Игнатий Кузьмич
Гамзин Игнатий Кузьмич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Пол
Мужской
Отец
Гамзин (Гамзенков) Кузьма (Косьма) Осипович
1845 г.р.
Мать
Гамзина Ксения (Акилина) Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Гамзин Кузьма Осипович
Мать:
Гамзина Ксения Павловна
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