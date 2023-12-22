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Духовской Павел Федорович

Место рождения

Путивль, Сумська область

Дата рождения

20.10.1819 ст.

Дата смерти

01.06.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1819 ст.

Отец: Духовской Федор Иванович

Мать: не указана

Путивль, Сумська область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Духовская Домникия Паловна

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Духовская Софья Павловна

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
21.06.1876 ст.

Сын: Духовской Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Смяч, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1879

Сын: Духовской Федор Михайлович

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Смяч, Чернігівська область
Работа или профессия
1879
Смяч, Чернігівська область
Дьячок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Семеновна

Смерть
01.06.1883 ст.
Смяч, Чернігівська область
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