Духовской Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения20.10.1819 ст.
Дата смерти01.06.1883 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1819 ст.
Отец: Духовской Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Духовская Домникия Паловна
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Духовская Софья Павловна
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
21.06.1876 ст.
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
18.09.1879
Сын: Духовской Федор Михайлович
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Работа или профессия
1879
Дьячок
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Семеновна
Смерть
01.06.1883 ст.