Жулина Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Жулина Марфа Сафроновна
Отец ребёнка: Жулин Сафрон Антонович
Рождение ребёнка
04.04.1865
Дочь: Жулина Мария Сафроновна
Отец ребёнка: Жулин Сафрон Антонович
Рождение ребёнка
14.10.1866 ст.
Дочь: Жулина Прасковья Сафроновна
Отец ребёнка: Жулин Сафрон Антонович
Рождение ребёнка
21.06.1869
Отец ребёнка: Жулин Сафрон Антонович
Рождение ребёнка
01.05.1871
Дочь: Жулина Пелагея Сафроновна
Отец ребёнка: Жулин Сафрон Антонович
Рождение ребёнка
14.10.1872
Дочь: Жулина Прасковья Сафроновна
Отец ребёнка: Жулин Сафрон Антонович
Рождение ребёнка
23.09.1875
Отец ребёнка: Жулин Сафрон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно