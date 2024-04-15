Фахретдинов Арифулла (Гарифулла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Фахретдинов Арифулла (Гарифулла)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фахретдинова) Мәҗүдә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фахретдинова) Мәҗүдә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фахретдинова) Мәҗүдә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фахретдинова) Мәҗүдә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фахретдинова) Мәҗүдә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фахретдинова) Мәҗүдә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фахретдинова) Мәҗүдә

Рождение ребёнка
01.03.1919

Дочь: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы

Мать ребёнка: (Фахретдинова) Мәҗүдә

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.