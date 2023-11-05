Сушков Евгений Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Казокина Ефросинья (Франя) Егеньевна
Мать ребёнка: Сушкова Мария (Метя) Дометьевна
Бракосочетание
1894
Ставрополь?
Рождение ребёнка
25.01.1896
Дочь: Солоцкая Евдокия (Дюдя) Евгеньевна
Мать ребёнка: Сушкова Мария (Метя) Дометьевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Сушков Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Сушкова Мария (Метя) Дометьевна