Сушков Евгений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушков Евгений Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Сушков Константин Яковлевич

Мать: Сушкова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Казокина Ефросинья (Франя) Егеньевна

Мать ребёнка: Сушкова Мария (Метя) Дометьевна

Бракосочетание
1894

Жена: Сушкова Мария (Метя) Дометьевна

Ставрополь?
Рождение ребёнка
25.01.1896

Дочь: Солоцкая Евдокия (Дюдя) Евгеньевна

Мать ребёнка: Сушкова Мария (Метя) Дометьевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Сушков Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Сушкова Мария (Метя) Дометьевна

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