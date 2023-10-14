Бражникова (Мартынова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Мартынова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бражникова Д Николаевна

Отец ребёнка: Бражников Николай Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Максим Николаевич

Отец ребёнка: Бражников Николай Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражников Николай Валентинович

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