Бражникова (Мартынова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бражникова Д Николаевна
Отец ребёнка: Бражников Николай Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Максим Николаевич
Отец ребёнка: Бражников Николай Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно