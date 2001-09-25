Коротков Фёдор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Фёдор Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

25.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1954

Дочь: Закирничная Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Таисья Степановна

Удельный Дуваней
Рождение ребёнка
25.09.1955

Сын: Коротков Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Таисья Степановна

Удельный Дуваней
Рождение ребёнка
08.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисья Степановна

Удельный Дуваней
Рождение ребёнка
14.06.1960

Дочь: Решетникова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Таисья Степановна

Удельно-Дуваней, 453442, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисья Степановна

Смерть
25.09.2001
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