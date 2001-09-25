Коротков Фёдор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1930
Дата смерти25.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1954
Дочь: Закирничная Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Таисья Степановна
Удельный Дуваней
Рождение ребёнка
25.09.1955
Сын: Коротков Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Таисья Степановна
Удельный Дуваней
Рождение ребёнка
08.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисья Степановна
Удельный Дуваней
Рождение ребёнка
14.06.1960
Дочь: Решетникова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Таисья Степановна
Удельно-Дуваней, 453442, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисья Степановна
Смерть
25.09.2001