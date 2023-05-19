Миронова (Ежова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Ежова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Александровка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1973

Отец: Ежов Николай Алексеевич

Мать: Ежова Екатерина Федоровна

Александровка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.06.1992

Муж: Миронов Александр Альбертович

Рождение ребёнка
31.10.1992

Сын: Миронов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Альбертович

Рождение ребёнка
25.03.2007

Сын: Миронов Антон Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Альбертович

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