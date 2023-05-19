Миронова (Ежова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1973
Отец: Ежов Николай Алексеевич
Бракосочетание
06.06.1992
Рождение ребёнка
31.10.1992
Сын: Миронов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Альбертович
Рождение ребёнка
25.03.2007
Сын: Миронов Антон Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Альбертович