Виноградов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1939

Сын: Виноградов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Турово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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