Виноградов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1939
Сын: Виноградов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Турово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно