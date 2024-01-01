Байленко Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байленко Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Байленко Аврам Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Черныши, Черкаська область
https://uk.wikisource.org/wiki/Файл:ДАКО_280-2-583._1834._Ревізькі_казки_поміщицьких_селян_Богуславського_повіту.pdf лист 457 страница 528
Место жительства
1816
Черныши, Черкаська область
Бежал в 1817 https://uk.wikisource.org/wiki/Файл:ДАКО_280-2-583._1834._Ревізькі_казки_поміщицьких_селян_Богуславського_повіту.pdf лист 449 страница 520
Смерть
Неизвестно
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