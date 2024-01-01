Байленко Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Байленко Аврам Васильевич
Мать ребёнка: не указана
https://uk.wikisource.org/wiki/Файл:ДАКО_280-2-583._1834._Ревізькі_казки_поміщицьких_селян_Богуславського_повіту.pdf лист 457 страница 528
Место жительства
1816
Бежал в 1817 https://uk.wikisource.org/wiki/Файл:ДАКО_280-2-583._1834._Ревізькі_казки_поміщицьких_селян_Богуславського_повіту.pdf лист 449 страница 520
Смерть
Неизвестно