Шлюнкин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлюнкин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1868

Отец: Шлюнкин Григорий Иванович

Мать: Шлюнкина Анна Евстихеевна

Бракосочетание
23.07.1893

Жена: Шлюнкина Мария

Келлоева Деревня
Возраст жениха 23 года, возраст невесты 23 Таинство венчания совершил священник Гавриил Фаворский с псаломщиком Алексеем ВешкельскимПоручители по жениху: государственные крестьяне деревне Келлоева Ива... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Шлюнкин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Шлюнкина Мария

Рождение ребёнка
20.05.1895

Сын: Шлюнкин Федор

Мать ребёнка: Шлюнкина Мария

Рождение ребёнка
26.12.1899

Сын: Шлюнкин Стефан

Мать ребёнка: Шлюнкина Мария

Деревня Янгозеро
Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Шлюнкин Илья

Мать ребёнка: Шлюнкина Мария

Рождение ребёнка
26.10.1910

Сын: Шлюнкин Дмитрий

Мать ребёнка: Шлюнкина Мария

Деревня Янгозеро
Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Шлюнкин Александр

Мать ребёнка: Шлюнкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шлюнкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Шлюнкина Мария

Деревня Янгозеро
Смерть
Неизвестно
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