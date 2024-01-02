Шлюнкин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1868
Бракосочетание
23.07.1893
Жена: Шлюнкина Мария
Келлоева Деревня
Возраст жениха 23 года, возраст невесты 23 Таинство венчания совершил священник Гавриил Фаворский с псаломщиком Алексеем ВешкельскимПоручители по жениху: государственные крестьяне деревне Келлоева Ива... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1894
Мать ребёнка: Шлюнкина Мария
Рождение ребёнка
20.05.1895
Сын: Шлюнкин Федор
Мать ребёнка: Шлюнкина Мария
Рождение ребёнка
26.12.1899
Сын: Шлюнкин Стефан
Мать ребёнка: Шлюнкина Мария
Деревня Янгозеро
Рождение ребёнка
17.07.1907
Сын: Шлюнкин Илья
Мать ребёнка: Шлюнкина Мария
Рождение ребёнка
26.10.1910
Сын: Шлюнкин Дмитрий
Мать ребёнка: Шлюнкина Мария
Деревня Янгозеро
Рождение ребёнка
30.06.1913
Сын: Шлюнкин Александр
Мать ребёнка: Шлюнкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шлюнкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Шлюнкина Мария
Деревня Янгозеро
Смерть
Неизвестно