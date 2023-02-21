Купленова Васса Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленова Васса Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1868

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Купленов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
27.03.1874

Сын: Купленов Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Купленов Михаил Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купленов Михаил Григорьев

Смерть
Неизвестно
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