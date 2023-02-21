Купленова Васса Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1868
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Купленов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
27.03.1874
Сын: Купленов Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Купленов Михаил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно