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Корепанов Григорий Фёдоров

Место рождения

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Корепанов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Корепанов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
земледелие
Место жительства
Неизвестно
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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