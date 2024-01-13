Корепанов Григорий Фёдоров
Место рожденияВерх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Корепанов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Корепанов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
земледелие
Место жительства
Неизвестно
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Смерть
Неизвестно