Чиликин Петр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1923
Дата смерти20.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1923
Отец: Чиликин Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
14.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришина Раиса Яковлевна
Патровка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1950
Дочь: Чиликина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Гришина Раиса Яковлевна
Смерть
20.03.2000