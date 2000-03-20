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Чиликин Петр Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1923

Дата смерти

20.03.2000

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1923

Отец: Чиликин Кирилл Ильич

Мать: Татаринцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
14.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришина Раиса Яковлевна

Патровка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1950

Дочь: Чиликина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Гришина Раиса Яковлевна

Смерть
20.03.2000
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