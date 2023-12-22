Межуева Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.03.1899
Москва, город федерального значения Москва
В церкви Фрола и Лавра у Мясницких ворот
Рождение
19.03.1899 ст.
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Бракосочетание
08.10.1917
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Рождение ребёнка
11.02.1931
Сын: Межуев Алексей Мефодьевич
Отец ребёнка: Межуев Мефодий Сергеевич
Смерть
Неизвестно