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Яков Трофимов

Место рождения

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Трофим Федотов

Мать: Марина Васильева

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрёна Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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