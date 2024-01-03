Яков Трофимов
Место рожденияВологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Трофим Федотов
Мать: Марина Васильева
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрёна Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дмитриева
Смерть
Неизвестно