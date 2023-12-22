Выблова (Жулина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выблова (Жулина) Мария Ивановна

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Место рождения

Забелино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Жулин Иван Иванович

Мать: не указана

Забелино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Около 1904
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Вычислено 15.10.1906

Муж: Выблов Иван Антонович

Рождение ребёнка
Вычислено 11.01.1915

Сын: Выблов Александр Иванович

Отец ребёнка: Выблов Иван Антонович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Выблов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Выблов Иван Антонович

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