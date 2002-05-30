Шабанов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1947
Дата смерти30.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1947
Рождение ребёнка
06.07.1980
Дочь: Грешило Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Шабанова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1984
Сын: Шабанов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Сергей Владимирович
Смерть
30.05.2002