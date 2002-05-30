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Шабанов Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1947

Дата смерти

30.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1947

Отец: Шабанов Анатолий Павлович

Мать: Шабанова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
06.07.1980

Дочь: Грешило Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Шабанова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
13.02.1984

Сын: Шабанов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.05.2002
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