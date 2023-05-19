Мария Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Прокопий Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1868 ст.
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Архипов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.
Сын: Архипов Максим Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
15.10.1880 ст.
Отец ребёнка: Архипов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1891 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно