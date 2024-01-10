Халиков Зигангир (Зигянгир) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаликов Зигангир (Зигянгир)

Халиков Зигангир (Зигянгир)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово

Дата рождения

1870

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1898

Сын: Халиков Габдрахман Зигянгирович

Мать ребёнка: Халикова Шамсинахар

д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Рашитова Минзифа Зигянгировна

Мать ребёнка: Халикова Шамсинахар

Смерть
1926
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close