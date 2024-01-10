Халиков Зигангир (Зигянгир)
Место рожденияд.Зяк-Ишметово
Дата рождения1870
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1898
Сын: Халиков Габдрахман Зигянгирович
Мать ребёнка: Халикова Шамсинахар
д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Рашитова Минзифа Зигянгировна
Мать ребёнка: Халикова Шамсинахар
Смерть
1926
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно