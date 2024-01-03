Белоусов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Белоусова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Владимер Александрович
Мать ребёнка: Белоусова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Мария Ивановна