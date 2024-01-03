Белоусов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Белоусова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Владимер Александрович

Мать ребёнка: Белоусова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Мария Ивановна

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