Соколов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Юрий

Соколов Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1957

Дата смерти

Около 2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна

Образование
С 1965 по 1975
Буй, город Буй, Костромская область
37 школа
Рождение ребёнка
17.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
21.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна

Смерть
Около 2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.