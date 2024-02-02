Соколов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1957
Дата смертиОколо 2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1965 по 1975
37 школа
Рождение ребёнка
17.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна
Смерть
Около 2022