Гольдгаммер Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольдгаммер Дмитрий Александрович

Гольдгаммер Дмитрий Александрович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.10.1860

Дата смерти

16.12.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1877 по 1884
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1877
Варшава, Польша
Место жительства
С 1884 по 1888
Страсбург, Франция
Место жительства
С 1888 по 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1890 по 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.12.1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close