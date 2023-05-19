Гольдгаммер Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения30.10.1860
Дата смерти16.12.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877 по 1884
Место жительства
По 1877
Варшава, Польша
Место жительства
С 1884 по 1888
Страсбург, Франция
Место жительства
С 1888 по 1890
Место жительства
С 1890 по 1922
Смерть
16.12.1922