Ясюк Климент Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯсюк Климент Прокофьевич

Ясюк Климент Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1899

Жена: Хильковская Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
13.08.1900

Сын: Ясюк Павел Климентьевич

Мать ребёнка: Хильковская Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Ясюк Ольга Климентьевна

Мать ребёнка: Хильковская Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
07.09.1904

Сын: Ясюк Иван Климентьевич

Мать ребёнка: Хильковская Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.10.1907

Дочь: Ясюк Юлия Климентьевна

Мать ребёнка: Хильковская Ульяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close