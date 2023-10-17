Ясюк Климент Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1899
Рождение ребёнка
13.08.1900
Мать ребёнка: Хильковская Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Ясюк Ольга Климентьевна
Мать ребёнка: Хильковская Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
07.09.1904
Мать ребёнка: Хильковская Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.10.1907
Дочь: Ясюк Юлия Климентьевна
Мать ребёнка: Хильковская Ульяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно