Леонтьева (Лопатина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Лопатина) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Лопатин Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузина Евгения Германовна

Отец ребёнка: Леонтьев Герман Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Лев Германович

Отец ребёнка: Леонтьев Герман Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Владимир Германович

Отец ребёнка: Леонтьев Герман Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палихова Людмила Германовна

Отец ребёнка: Леонтьев Герман Семенович

Смерть
?.05.1995
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