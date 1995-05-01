Леонтьева (Лопатина) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.05.1995
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Лопатин Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузина Евгения Германовна
Отец ребёнка: Леонтьев Герман Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонтьев Герман Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Владимир Германович
Отец ребёнка: Леонтьев Герман Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палихова Людмила Германовна
Отец ребёнка: Леонтьев Герман Семенович
Смерть
?.05.1995