Фёдоров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Людмила Родионовна

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