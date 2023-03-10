Шохин Степана жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин Степана жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Шохин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Шохин Спиридон Степанович

Отец ребёнка: Шохин Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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